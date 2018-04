Uitschuiver voor Beyoncé en zus Solange tijdens Coachella kv

23 april 2018

04u13

Bron: ANP 0 Muziek Beyoncé en haar zusje Solange zijn zaterdagavond onderuit gegaan op het podium van festival Coachella. De twee leken niets over te hebben gehouden aan hun val.

De zussen stonden net als vorige week samen op het podium tijdens het optreden van Beyoncé. Zij hoorde Solange daarbij op te tillen, maar er ging iets mis waardoor beide zangeressen op de grond belandden. Ze stonden razendsnel weer op beide benen en pakten het optreden vervolgens weer op.

Beyoncé maakte vorige week tijdens het eerste weekend van Coachella haar live-comeback. Haar show,waarin een mini-reünie met Destiny's Child was verwerkt, maakte indruk op fans en collega's. Onder meer Adele, Chance The Rapper en Iggy Azalea waren lyrisch op social media.

Haar eerste Coachella-concert was live te volgen via de website van het festival, waardoor #Beychelle trending werd op Twitter. Van het tweede optreden afgelopen weekend was geen livestream.

De zangeres zou eigenlijk vorig jaar optreden op het festival in Californië, maar moest toen afzeggen vanwege haar zwangerschap. In juni beviel ze van tweeling Rumi en Sir.

