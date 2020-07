Twee zomerconcerten per avond in Ghelamco Arena: “Je kan mensen toch niet teleurstellen?” Isabelle Deridder

27 juli 2020

20u20 0 Muziek Door de toename van het aantal coronabesmettingen besliste de veiligheidsraad dat er opnieuw de helft minder volk welkom is op evenementen. Een ferme streep door de rekening van de Arena Zomer Concerten in de Gentse Ghelamco Arena. Zij hebben nog tot en met 13 augustus optredens gepland. De oplossing? Twee concerten per avond. “We moeten flexibel zijn.”

Het aantal personen op evenementen wordt - op z’n minst voor de komende vier weken - opnieuw ingeperkt. Zo worden op indoor evenementen maximum honderd mensen toegelaten, voor outdoor happenings gaat het om tweehonderd personen. Geen probleem voor de Zomerbar van Rock Werchter en de concerten in het pop-uptheater van Studio 100, want zij sloten ondertussen de deuren. Wel een klap voor het team achter de Arena zomer Concerten. Zij hebben de komende tijd nog Christoff, Bent Van Looy, Mama’s Jasje, Samson & Marie / Kabouter Plop en Gers Pardoel op het programma staan. Concerten die al in verkoop stonden en waar tot vandaag 400 personen welkom waren. Door de beslissing van de veiligheidsraad is dat aantal nu gehalveerd.

“Uiteraard begrijpen we waarom deze beslissing werd genomen, maar het is uiteraard niet eenvoudig om van de ene op de andere dag van 400 naar 200 mensen te gaan”, legt pr-verantwoordelijke Barbara Stevens uit. “Je wil niet aan mensen moeten zeggen dat ze niet meer mogen komen, en daarom hebben we beslist om een shiftensysteem in elkaar te boksen. Dat wil dus zeggen dat er iedere avond twee concerten zullen zijn, waar telkens maximum 200 personen zullen toegelaten worden. Tussen de eerste en de tweede shift zal ook alles grondig gereinigd worden. We hebben geen andere keuze dan flexibel, positief en creatief te zijn.”