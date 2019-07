Twee dagen après-ski: MOOSE Bar kondigt concerten in Sportpaleis aan SD

31 juli 2019

06u50 17 Muziek Op vrijdag 7 en zondag 8 februari wordt het Sportpaleis in Antwerpen opnieuw omgetoverd tot “de grootste skihut van het land” voor de tweede editie van MOOSE Bar XXL.

Op Tomorrowland zat de MOOSE Bar constant afgeladen vol, met dank aan optredens van De Romeo’s, Viktor & Kobe en Regina (de vrouwelijke Regi). Een bewijs dat het concept - de après-ski-sfeer uit de bergen halen - erg veel aanhang heeft. De eerste editie van MOOSE Bar XXL, vorig jaar in het Sportpaleis, was meteen uitverkocht, en dus kon een vervolg niet uitblijven. In 2020 worden feestgangers zelfs op twee avonden plezier getrakteerd. De line-up is nog niet bekendgemaakt, maar tickets zijn wel al verkrijgbaar.