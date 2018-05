Twee Belgische sopranen in de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd lva

De twee Belgische kandidates Charlotte Wajnberg en Marianne Croux gaan door naar de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. Dat heeft juryvoorzitter Arie Van Lysebeth zaterdag bekendgemaakt.

Charlotte Wajnberg (28) komt uit Antwerpen en behaalde daar een bachelor en een master of arts in de muziek aan de Artesis Hogeschool (Koninklijk Conservatorium Antwerpen). Ze werd begeleid door haar echtgenoot, de pianist Aaron Wajnberg, het hoofd van de pianoafdeling van het Antwerps conservatorium.

De 27-jarige Marianne Croux heeft de Belgisch-Franse nationaliteit. Ze is geboren in Frankrijk, maar groeide op in de Belgische Ardennen, niet ver van Marche-en-Famenne. Ze studeerde aan het Institut de Musique et de Pédagogie in Namen, net als in de Manhattan School of Music en het conservatorium van Parijs, en werd zaterdag begeleid door Florence Boissolle, die verbonden is aan de opera van Parijs.

De twee sopranen gaan samen met tien andere finalisten door naar de finale, die plaatsvindt van 10 tot 12 mei.