TW Classic voegt The Killers toe aan line-up KD

29 november 2019

16u37 0 Muziek TW Classic maakte eerder al bekend dat Paul McCartney als headliner zal optreden op het festival, dat op 21 juni plaatsvindt in het Festivalpark in Werchter. Nu voegt het ook The Killers toe aan de line-up. De ticketverkoop is reeds gestart. Meer namen worden later nog toegevoegd.

The Killers verwierf roem met ‘Mr Brightside’, een nummer dat ze tijdens hun eerste repetitie hadden geschreven. Hun debuutalbum ‘Hot Fuss’ verkocht in 2004 meer dan 2,5 miljoen stuks. Door het succes van ‘Wonderful Wonderful’ werden ze in 2017 de enige groep ooit die met haar eerste vijf albums op nummer 1 geraakte in het Verenigd Koninkrijk. In 2020 komt hun zesde album uit.

De ticketverkoop is reeds gestart via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.