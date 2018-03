Tv-acteur Tony Cavalero gaat Ozzy Osbourne spelen in nieuwe Netflix-reeks DBJ

28 februari 2018

22u05

Bron: ANP 2 Muziek Tony Cavalero (34) gaat rocker Ozzy Osbourne spelen in een Netflix-serie over de band Mötley Crüe. Dat meldt Deadline. De serie is de verfilming van de autobiografie 'The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band'. De bandleden hebben het boek in 2001 samen geschreven.

Ozzy Osbourne vormde ooit het voorprogramma van een tournee van de rockband, vandaar dat zijn personage in de serie te zien is. Tony Cavalero is momenteel te zien in de serie 'School of Rock' van Nickelodeon.

Douglas Booth speelt Nikki Sixx, een van de leden van het eerste uur van Mötley Crüe. Mick Mars wordt gespeeld door Iwan Rheon, Daniel Webber is te zien als Vince Neil. Machine Gun Kelly mag Tommy Lee gestalte geven in de serie.

Het is nog onduidelijk wanneer de serie op Netflix is te zien.