Trump bood 50 Cent half miljoen dollar om naar zijn inauguratie te komen

20 februari 2019

18u11

Een half miljoen dollar. Zo veel wilde Donald Trump op tafel leggen om rapper 50 Cent in 2017 zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten te laten bijwonen. 50 Cent weigerde echter.

Donald Trump wilde blijkbaar erg graag dat rapper Curtis Jackson - aka 50 Cent - zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten zou bijwonen. Hij vertelde in een interview met James Corden dat Trump’s team hem een half miljoen dollar bood om langs te komen. “Om er te spelen?” wilde Corden weten. “Nee, gewoon om langs te komen”, vertelde 50 Cent. “Ik heb het niet gedaan, want ik wist niet of ik de schade zou kunnen beperken. Om eerlijk te zijn, niet elk geld is goed geld. Je moet voorzichtig zijn met wat je in het openbaar doet. Vraag me niet om te komen om de Afro-Amerikaanse stemmen binnen te halen.”

Trump schepte voorafgaand aan zijn inauguratie op dat de grootste wereldsterren zouden komen, maar wist uiteindelijk niemand van naam te strikken. Zijn voorganger Barack Obama lukte dat wel. Voorafgaand aan zijn eerste termijn zaten onder meer Beyoncé, Stevie Wonder, Usher, Bon Jovi, John Legend en U2 in het publiek.