Trixie Whitley annuleert concert in Lotto Arena wegens "onvoorziene omstandigheden" DBJ

05 oktober 2018

17u15

Bron: Belga 0 Muziek De Gents-Amerikaanse zangeres Trixie Whitley heeft de release van haar nieuwste album uitgesteld. Ook haar concert in de Lotto Arena, dat voor vrijdag 14 december was gepland, is geannuleerd. Dat laat concertorganisator Live Nation vrijdag weten via Facebook.

Niet alleen het optreden in Antwerpen is geannuleerd, maar meteen ook alle andere voor de maand december geplande shows van haar Europese tour. Er zullen nieuwe datums vastgelegd worden in 2019. De fans die al tickets hebben gekocht, krijgen hun geld terug, stelt Live Nation.

In een mededeling laat Whitley weten dat er "onvoorziene omstandigheden" waren. Ze belooft haar fans dat ze "het goed zal maken" en zegt dat ze "niet kan wachten" om opnieuw op te treden in 2019.

Wie al een ticket had voor het concert in de Lotto Arena, wordt persoonlijk gecontacteerd, aldus Live Nation.