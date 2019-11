Trisha gaat opnieuw optreden: “We gaan investeren in stevige nieuwe nummers” MVO

Bron: Showbizzsite 0 Muziek Trisha (36) heeft een nieuwe manager en kan niet wachten om weer het podium op te gaan. Dat maakte ze bekend in een statement.

Het is ondertussen twee jaar geleden dat we haar nog op tv zagen. Dat was in ‘Komen Eten', tijdens een editie met bekende Vlamingen. Haar muziekcarrière ligt al veel langer stil. Nu zou ze er toch opnieuw mee willen beginnen. Manager Dennie Damaro is ervan overtuigd dat hij van Trisha opnieuw een volwaardige Vlaamse zangeres kan maken.

“We gaan investeren in originele, stevige nieuwe nummers en in professionele videoclips. Veder zal een ijzersterk repertoire samengesteld worden waarmee ze in combinatie met haar ervaring en talent elke zaal of feesttent op zijn kop zal kunnen zetten”, aldus Damaro. Damaro is zelf schlagerzanger en verzorgde het management van meisjesgroep ‘Sugarfree’.

Vanaf nu is Trisha exclusief te boeken via www.trisha.be.