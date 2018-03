Triggerfinger, Mark Lanegan Band en Sick Of It All op Rock Herk mvdb

01 maart 2018

11u14

Bron: TV Limburg 0 Muziek Triggerfinger, Mark Lanegan Band, The Ramones-drummer Marky Ramone en harcorepioniers Sick Of It All behoren tot de eerste lading namen op de affiche van Rock Herk, maakte de organisatie vandaag bekend.

Het festival in Herk-de-Stad wordt georganiseerd sinds 1983 en is daarmee het oudste alternatieve muziekfestival van het land. Ook Raketkanon, Kevin Morby, The Soft Moon, STUFF, La Jungle, Kings Hiss, Toxic en Lotus spelen op vrijdag 20 juli en zaterdag 21 juli op de terreinen van Herk FC. Ook nog op de affiche: Nieuwe Lichting-winnaars Sons en Limbomanialaureaten Fornet.

De Club, het tweede podium waar het zwaardere werk staat geprogrammeerd, wordt vrijdag in de late uren overgenomen door de knotsgekke rock-dj's van Goe Vur In Den Otto. Binnenkort worden nog meer namen bekendgemaakt, waaronder ook de dj's voor het hoofdpodium.

Rock Herk pakt na het succes van vorig jaar opnieuw uit met een groepsticket. Wie vier combitickets koopt, ontvangt een vijfde combiticket volledig gratis (ter waarde van 47 euro).

