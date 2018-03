Travis Scott riskeert schadevergoeding van 160.000 euro na cancellen concert SD

29 maart 2018

19u21

Bron: ANP 1 Muziek Het besluit van Travis Scott (25) om een optreden af te zeggen om bij zijn pasgeboren dochter Stormi en haar moeder Kylie Jenner (20) te zijn, kan hem duur komen te staan. Volgens de organisator PJAM van het concert in Minnesota heeft de rapper het voorschot van zijn gage nooit terugbetaald en claimt PJAM nu een schadevergoeding van zo'n 200.000 dollar (160.000 euro), weet The Blast.

PJAM beweert dat Scott op de dag van het concert liet weten niet te kunnen komen. Als reden werd opgegeven dat hij vanwege weersomstandigheden niet op tijd in Minnesota kon zijn, maar toen was nog niet bekend dat Kylie twee dagen eerder, op 1 februari, van Stormi was bevallen.

Scott speelde die nacht echter wel in Las Vegas in de Marquee Nightclub. Hij zou hebben gekozen om in Vegas te blijven, zodat hij in de buurt van Kylie kon zijn.

De organisator zegt niet alleen Scott een flink bedrag te hebben betaald, maar ook aanzienlijke bedragen te hebben uitgegeven voor reclame voor het evenement, huur van de zaal en het inhuren van obers, barmannen en andere assistenten.