Tracy Chapman klaagt Nicki Minaj aan wegens plagiaat TDS

23 oktober 2018

17u23

Bron: ANP 1 Muziek Tracey Chapman is een rechtszaak begonnen tegen Nicki Minaj, meldt TMZ. Chapman zegt dat Minaj de tekst en de melodie van ‘Baby Can I Hold You’ heeft gestolen.

Minaj heeft in juni meerdere malen gevraagd of ze het lied mocht gebruiken voor haar nummer ‘Sorry’, maar Chapman heeft dat elke keer afgewezen. Toch bracht Minaj het nummer met de tekst en melodie van Chapman uit in augustus. Het is meerdere malen uitgezonden en ook zou het op het album Queen komen, maar die beslissing is inmiddels teruggedraaid.

Minaj heeft ook geprobeerd om het nummer van internet te halen, maar dat is niet gelukt en Chapman verwijt haar dan ook dat de schade al geleden is.