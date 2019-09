Tourist LeMC schrijft campagnelied voor 11.11.11 KD

20 september 2019

11u30 0 Muziek Tourist LeMC zet zijn schouders onder 11.11.11. Als eerste artiest ooit schreef de rapper een exclusief nummer voor de najaarscampagne van de organisatie. Het lied ‘Ubuntu’ moet de mensen die veel op het spel zetten om van deze wereld een betere plek te maken in de kijker zetten.

Tourist LeMC vond inspiratie om de campagne te ondersteunen tijdens een reis naar Congo met 11.11.11 waar hij onder meer Radio Maendeleo bezocht. Dat is een radiozender die correct nieuws en democratische waarden verspreidt en ervoor zorgt dat overheden ter verantwoording worden geroepen in Bukavu en de hele Kivu-streek. Zo vertegenwoordigt de radio de belangen van het volk en is er op de zender plaats voor diegenen die vaak geen stem hebben. “Ik ben erg onder de indruk van de impact die Radio Maendeleo in Bukavu heeft. Ik zag een enthousiast team van radiomakers aan het werk die er alles aan doen om luisteraars te informeren en te entertainen. Een stelletje ongelooflijke professionals. Het is erg belangrijk dat dit soort initiatieven ondersteuning krijgt omdat de rol ervan om mensen kracht te geven in een moeilijk context, niet te onderschatten valt.”

Op alle continenten steken mensen, bewegingen en organisaties hun nek uit voor een sociaal en ecologisch rechtvaardigere wereld. Zij doen dat dikwijls in moeilijke omstandigheden met tegenkrachten die hen het leven erg moeilijk maken. Met de campagne Changemakers wil 11.11.11 hierop de aandacht vestigen. De opbrengst van de single gaat integraal naar de partnerwerking van 11.11.11.

‘Ubuntu’ verwijst naar een humanistische filosofie uit Zuidelijk Afrika. Vrij vertaald betekent het ‘Ik ben omdat wij zijn’ of ‘Menselijkheid tegenover anderen’, waar in de songtekst ook naar verwezen wordt. De kern is dat wij allemaal verbonden zijn en dat we menselijkheid moeten delen. Tourist LeMC zal het campagnelied voor de eerste keer live voor een publiek brengen tijdens een miniconcert op het lanceringsevent Changemakers Unite in de AB op zaterdag 28 september om 16u30.