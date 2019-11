Tourist LeMC pakt Antwerps Sportpaleis in zonder al te veel poespas SDE

09 november 2019

00u57 0 Muziek Na twee uitverkochte concerten in de Lotto Arena in Antwerpen, mocht Tourist LeMC vrijdagavond een deurtje verder gaan kijken. Het Sportpaleis opende zijn deuren voor een Antwerpse thuismatch: met veel gasten en sfeer, maar zonder al te veel poespas.

Wie op voorhand bang was dat het Sportpaleis een maatje te groot zou zijn voor Tourist LeMC, hoefde zich geen zorgen te maken. Johannes Faes en zijn Barbaren wisten het podium (met bescheiden catwalk) én het publiek moeiteloos in te palmen. En dat zonder al te veel poespas. Geen vuurwerk. Geen indrukwekkende lichtshow of lasers. Geen meerdere kledingwissels. Alleen enkele videoschermen zorgden voor wat visueel spektakel, en zo hoort het ook bij een show van Tourist LeMC. Ondanks zijn vele hits blijft hij nog steeds die ‘eenvoudige’ jongen uit de Seefhoek, die zijn muziek en zijn boodschap van liefde (voor zijn medemens én voor zijn stad) laat primeren op het spektakel. En het publiek kon die aanpak vrijdag duidelijk wel waarderen. Zo kon elke verwijzing naar Antwerpen en voetbalploeg Antwerp op érg veel respons rekenen van het publiek: er zaten duidelijk veel (Antwerpse) voetbalfans in de zaal. Niet zo verwonderlijk trouwens: Johannes is zelf ook fervent supporter van ‘The Great Old’. Maar ook de andere nummers werden op erg veel enthousiasme onthaald. Bij het nummer ‘Koning Liefde’ werd bijvoorbeeld het eerste refrein al zo hard meegezongen, dat Tourist zijn oortje uithaalde om beter te kunnen horen, en nadien zelfs even de muziek stillegde: “Zo luid! Maar het was wel een beetje vals, hopelijk doen jullie dat straks beter”, lachte hij - duidelijk onder de indruk.

Gasten

Voor echt muzikaal vuurwerk zorgde Tourist tijdens verschillende duetten. Zowat elke muzikant met wie hij ooit een nummer opnam, mocht langskomen in het Sportpaleis. Een fragiel maar gelukkig ogende Raymond van het Groenewoud bracht enthousiast de recente hit ‘Spiegels’ ten berde, onder erg luid applaus. De Waalse Alice On The Roof haalde haar beste Antwerps boven voor het nummer ‘Oprechte leugens’. Jos Smos van Katastroof - hoge hoed, pintje in de hand, ander hand in de broekzak - kwam met veel nonchalance het nummer ‘Triestige plant' zingen, waarna Bart Peeters zich iets later samen met Tourist op een bankje zette voor ‘Meester kunstenaar'. Al meteen toonde Peeters wat een meester entertainer hij is door vlotjes de zaal te bespelen. Flip Kowlier kreeg de lachers trouwens op zijn hand door in de bisnummers eerst helemaal alleen ‘De Troubadours’ in te zetten - alsof hij de hoofdact was. Wally mocht dan weer met ‘Horizon' de show afsluiten, en het nummer uit 2015 werd misschien wel het luidst meegebruld van allemaal - een echt kippenvelmoment, ook voor de muzikanten.

Het moge duidelijk zijn: door zijn focus volledig op de muziek te leggen, maakte Tourist LeMC er een echt Antwerps volksfeest van - zij het dan voor iedereen. “Sportpaleis, ge zijt van mij”, zong hij op een bepaald moment. En vrijdagavond was dat inderdaad het geval.