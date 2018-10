Tourist LeMC is terug met nieuwe muziek DBJ

12u52 3 Muziek Van 2015 is het geleden dat Tourist LeMC een album uitbracht, maar nu is hij terug met nieuwe muziek. Op zijn single 'Spiegel' staat ook Raymond van het Groenewoud.

"Af en toe moet je de tijd nemen en pauzeren om te kijken naar jezelf door de figuurlijke spiegel", zegt de Antwerpse troubadour over zijn nieuwe single 'Spiegel'. "We zijn immers spiegel voor mekaar. Ben je nog blij met wie je bent, en met wat je doet in 't leven, moet je jezelf afvragen." Raymond van het Grounewoud staat in voor het refrein van het nummer.

Het is al van 2015 geleden dat Tourist LeMC doorbrak met zijn album 'En Route'. Met dat album won hij twee MIA's in de categorieën 'doorbraak' en 'Nederlandstalig' en zijn singles 'Koning liefde' en 'Horizon' wonnen goud. Zijn langverwachte plaat komt uit op 8 november en zal 'We begrijpen melkaar' heten. Op vrijdag 18 januari 2019 stelt hij die voor in de Lotto Arena.