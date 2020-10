Tourist LeMC en Loïc Nottet op gloednieuw muziekfestival in Walibi CD

05 oktober 2020

20u13 1 Muziek Wie naar live muziek snakt, kan deze herfstvakantie afzakken naar Walibi Belgium. Het pretpark in Waver kiest met ‘Walibi On Stage’ voor een unieke muzikale beleving met het kruim van de Belgische muziekwereld. Zo staan onder andere Tourist LeMC, Loïc Nottet en Blance op de affiche.

Van 31 oktober tot 7 november pakt Walibi uit met een gloednieuw concept: ‘Walibi On Stage’. Dat zijn acht concertdagen gevuld met meer dan 150 live-optredens van zo’n honderdtal Belgische artiesten en bands. De concerten worden verspreid over 4 podia. Bovendien zullen bezoekers overal in het park kunnen genieten van dj-sets, straatmuzikanten, kinderconcerten en muziekanimaties. Rock, pop, electro, hiphop, heavy metal en zoveel meer: er is voor ieder wat wils. Het pretpark pakt alvast uit met enkele grote namen: Alice on the Roof, Blanche, Caballero & JeanJass, Henri PFR, Kid Noize, Loic Nottet, STAKE, The Magician, The Subs, Todiefor en Tourist LeMC.

De concerten vinden plaats conform de huidige veiligheidsmaatregelen en zullen doorgaans zo’n 30 tot 40 minuten duren. De optredens op de hoofdpodia zijn betalend. De prijs hiervoor varieert tussen €5 en €10 in voorverkoop, bovenop de inkomprijs. Alle andere muzikale animaties en de optredens op het ondekkingspodium zijn gratis.

De line-up, alle praktische informatie, de toegangstickets en concerttickets zijn te vinden op https://www.walibi.be/nl/onstage.