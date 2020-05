TOPradio verrast met vervroegde Retro Arena Top 100, dit is de ultieme retro houseplaat Matthias Van den Bossche

08 mei 2020

19u40 0 Muziek Luisteraars van TOPradio hebben vandaag in hun kot genoten van de Retro Arena Top 100, de lijst met honderd beste retro houseplaten. Deze chart met clubklassiekers uit de nillies en de nineties is normaal vaste prik op het eind van het jaar. De partyzender luisterde naar de fans, vervroegde editie 2020 en verlichtte zo eventjes de lockdown.

Het radiostation uit Gent zou overstag gaan bij 500 facebooklikes. Dat doel is ruimschoots gehaald, het werden er meer dan 1700. De luisteraars gaven nog snel via de website hun topdrie door. Om 10 uur vanochtend knalden de eerste beats van weleer uit de boxen, iets na 18 uur waren we uitgedanst.

Op nummer één prijkt niet voor het eerst het 25 jaar oude trancenummer RMB - Love Is An Ocean’ (Stephenson Remix). Deze versie is van de hand van de Belgische producer Axel Stephenson (David Brants). Het Duitse Energy 52 -’Café Del Mar’ (Three ‘N One Remix) haalt de tweede plek, terwijl het Waalse duo The Mackenzie met ‘Without You’ (Arpegia) uit 1996 de topdrie vervolledigt.

Nog twee Belgische producties halen de toptien. Op vijf vinden we de Bonzai Records-klassieker ‘Universal Nation’ (1998) van Antwerpenaar Mike ‘Push’ Dierickx terug. De zevende plek is voor labelgenoten Jones en alweer Stephenson met de hardtranceklassieker ‘The First Rebirth’ uit 1993.

‘The House of House’ van Cherrymoon Trax (1994) en At The Villa People - ‘Open Your Eyes’ (1997), beiden tracks van eigen bodem die destijds de gelijknamige dancings moesten promoten, eindigen net buiten de toptien.

Bekijk de volledige lijst hier

