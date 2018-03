TOPradio mag opnieuw uitzenden op FM AS-MVDB

09 maart 2018

16u16

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 1872 Muziek Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) erkent TOPradio als netwerkradio en kan daardoor opnieuw uitzenden op de FM-band. De beslissing komt er nadat Hit! uit de ether was gehaald. TOPradio is vermoedelijk vanaf ergens in april opnieuw te horen op een van de 15 frequenties in Vlaanderen.

In het frequentieplan van Gatz, dat op 1 januari 2018 van start ging, was er slechts plaats voor vier netwerkradio's. TOPradio moest in de strijd voor een van de begeerde plekken net de duimen leggen voor Hit!, de voormalige non-stopradio die zich nu profileerde als eerste 'vrouwenradio'.

TOPradio liet het daar niet bij en stapte naar de Raad van State. Want volgens het radiostation steunde de toekenning van Hit! op foute informatie en was er helemaal geen samenwerking met het tijdschrift Flair. De Raad van State gaf TOPradio, na een spoedzitting, gelijk.

Minister Gatz wacht een definitieve uitspraak niet af, en heeft beslist om de erkenning voor frequentiepakket 3 toe te kennen aan TOPradio. "Op basis van het arrest van de Raad van State kunnen we niet anders dan vaststellen dat het dossier van Hit! op een fundamenteel element niet klopt", aldus Gatz in een reactie. "De facto komt de erkenning dan toe aan de tweede gerangschikte kandidaat, NV TOPradio."

Onverhoopt

"We zijn heel blij dat we onverhoopt snel goed nieuws hebben gekregen", reageert Bruno Heyndrickx, directeur van TOPradio, vrijdagmiddag. "We wachten nu op de officiële bekendmaking en dan kunnen we zo snel mogelijk de uitzendvergunningen aanvragen bij de VRM." Dat duurt volgens Heyndrickx mogelijk een paar weken.

"Veel apparatuur staat intussen al klaar. Van zo gauw we de uitzendvergunningen binnen hebben, hebben we nog enkele dagen tijd nodig, onder meer voor de installaties van antennes. We hopen in de loop van de maand april te kunnen beginnen met uitzenden."

"Tekenend voor gebrek aan transparantie"

Dat Topradio nu alsnog een erkenning krijgt, is volgens sp.a-mediaspecialiste Katia Segers fantastisch nieuws voor de vele fans. "Zij zijn de voorbije maanden als een hechte community op de bres gesprongen voor hun radio. Maar het is tegelijk ook wel tekenend voor het gebrek aan transparantie."

"Het is de zoveelste episode in wat al een heel frustrerende saga geweest is voor alle betrokken (kandidaat-)radio's. Ik verwacht dan ook dat andere indieners zich met deze verrassende beslissing van vandaag benadeeld zullen voelen. Mogelijk volgen er nieuwe bezwaren."

De sp.a-politica blijft er ook bij dat de hele erkenningsprocedure best aan een evaluatie wordt onderworpen. "De Raad van State stelde immers duidelijk in haar arrest dat de Vlaamse Gemeenschap tekortschiet in haar taak om de aanvraagdossiers met de vereiste zorgvuldigheid te beoordelen."