Top-dj Avicii op 28-jarige leeftijd overleden

20 april 2018

19u35

Bron: Belga 12329 Muziek De Zweedse dj Avicii is op 28-jarige leeftijd overleden. De omstandigheden van zijn dood zijn nog onduidelijk.

"Het is met diepe spijt dat we het verlies van Tim Bergling -beter bekend als Avicii- moeten aankondigen", aldus een woordvoerder. "Hij werd deze namiddag dood teruggevonden in zijn huis in Muscat, de hoofdstad van Oman. De familie is er kapot van. We vragen iedereen om de privacy te respecteren in deze moeilijke tijden."

In 2016 stopte Avicii met live optredens vanwege gezondheidsredenen. Hij leed onder meer aan acute alvleesklierontsteking, deels een gevolg van zijn overmatig alcoholgebruik. In augustus van dat jaar draaide hij zijn laatste set op Ibiza. In 2014 had hij zijn galblaas en blinde darm al laten wegnemen.

Avicii brak internationaal door met zijn oorwurm 'Bromance'. Daarna volgden nog vele andere grote successen, zoals 'Levels', 'Wake me up', 'Hey Brother', 'Waiting for Love' en 'Addicted to You'. Tot drie jaar geleden was hij een vaste klant op Tomorrowland. De Zweed was een van de best verdienende dj's ter wereld. Volgens Forbes streek hij in 2014 nog 28 miljoen dollar (23 miljoen euro) op. Elk uitverkocht optreden maakte hem 200.000 euro rijker.

Het bijzonder hectische leven van Avicii -met feestjes, drank en drugs- werd vastgelegd in een documentaire. "Dit zou zo maar de eerste dj kunnen zijn die toetreedt tot dat clubje van 27, waar Jim Morrison, Kurt Cobain en Amy Winehouse ook toe behoren", liet collega-dj Laidback Luke vorig jaar nog optekenen.

Waarom Avicii in 2016 zijn pensioen als live dj aankondigde? "Het lag niet aan de shows of de muziek, maar aan het gebeuren eromheen dat nooit natuurlijk aanvoelde", zei hij. "Ik ben meer het introverte type en het was altijd moeilijk voor me. Ik denk dat ik te veel negatieve energie aan boord heb genomen."

De Zweed bleef wel muziek maken: sindsdien was hij actief als muziekproducer. Zo werkte hij onder meer samen met Coldplay en Madonna.

May he find peace, and to all his fans out there, let his legacy be a reason for you to work harder, reach further and live life better and happier. Don’t abuse this off to some retweet or attempt to get some attention on social media. Learn, respect and tell the tale. Afrojack(@ afrojack) link

Avicii werd eerder deze week nog genomineerd voor een Billboard Music Award in de categorie 'top dance/electronic album'. De prijzen worden op 20 mei uitgereikt. In zijn carrière sleepte de Zweed twee MTV Music Awards en één Billboard Music Award in de wacht. Hij werd ook twee keer genomineerd voor een Grammy.

"Het is een zotte reis geweest", verklaarde hij twee jaar geleden. "Ik begon met producen toen ik 16 jaar was. Vanaf mijn achttiende ging ik op tournee. Vanaf dat moment ben ik elke uitdaging voor de volle honderd procent aangegaan. Het was de beste tijd van mijn leven, al moest ik er de stress en de paniekaanvallen wel bijnemen."

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x Calvin Harris(@ CalvinHarris) link

Meteen nadat het nieuws bekend raakte, werd Twitter bestormd om bevestiging te zoeken. De sociaalnetwerksite kon de immense toeloop even niet aan, met heel wat meldingen van storingen tot gevolg. Ash Pournouri, de vroegere manager van Avicii, maakte dan weer op zijn manier duidelijk dat het een gitzwarte dag is.

