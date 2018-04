Top-dj Avicii op 28-jarige leeftijd overleden SVM

20 april 2018

19u35

Bron: Belga 0 Muziek De Zweedse dj Avicii is op 28-jarige leeftijd overleden. Dat melden Zweedse media. De omstandigheden van zijn dood zijn nog onduidelijk.

Het is met diepe spijt dat we het verlies van Tim Bergling -beter bekend als Avicii- moeten aankondigen", aldus een woordvoerder. "Hij werd deze namiddag dood teruggevonden in zijn huis in Muscat, de hoofdstad van Oman. De familie is er kapot van. We vragen iedereen om de privacy te respecteren in deze moeilijke tijden."

In 2016 stopte Avicii met live optredens vanwege gezondheidsredenen. Hij leed onder meer aan acute alvleesklierontsteking, deels een gevolg van zijn overmatig alcoholgebruik. In 2014 liet hij zijn galblaas en blinde darm wegnemen.

Avicii brak internationaal door met zijn oorworm 'Bromance'. Daarna volgden nog vele andere grote successen, zoals 'Levels', 'Wake me up', 'Hey Brother', 'Waiting for Love' en 'Addicted to You'. Tot drie jaar geleden was hij een vaste klant op Tomorrowland.

Het bijzonder hectische leven van Avicii -met feestjes, drank en drugs- werd vastgelegd in een documentaire. "Dit zou zo maar de eerste dj kunnen zijn die toetreedt tot dat clubje van 27, waar Jim Morrison, Kurt Kobain en Amy Winehouse ook toe behoren", liet collega-dj Laidback Luke vorig jaar nog optekenen.

Waarom Avicii in 2016 zijn pensioen als live dj aankondigde? "Het lag niet aan de shows of de muziek, maar aan het gebeuren eromheen dat nooit natuurlijk aanvoelde", zei hij. "Ik ben meer het introverte type en het was altijd moeilijk voor me. Ik denk dat ik te veel negatieve energie aan boord heb genomen."

De Zweed bleef wel muziek maken: sindsdien was hij actief als muziekproducer. Zo werkte hij onder meer samen met Coldplay en Madonna.

Avicii werd eerder deze week nog genomineerd voor een Billboard Music Award, in de categorie 'top dance/electronic album'. De prijzen worden op 20 mei uitgereikt.

Dit stuk wordt constant geüpdatet.