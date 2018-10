Tool komt voor het eerst in twaalf jaar naar Europa SPS

23 oktober 2018

17u58

De Amerikaanse rock- en metalband Tool komt voor het eerst in twaalf jaar nog eens naar Europa. Ons land staat voorlopig nog niet op de planning, maar zowel het weekend van Graspop als dat van Werchter is nog vrij in hun tourschema.

Wie het zekere voor het onzekere wil nemen: het dichtstbijzijnde optreden voor Belgen gaat op 18 juni door in de Ziggo Dome in Amsterdam. De tournee zelf begint op 2 juni in Berlijn. De band gaat dan onder andere via Praag, Wenen en Firenze naar Amsterdam om daarna door te gaan naar Kopenhagen, Zürich, Madrid en Lissabon.

Tool bestaat sinds 1990 en komt uit Los Angeles. Het is al weer even geleden dat Tool met een nieuw album kwam. Het laatste album ‘10.000 Days’ dateert van 2006, toen de groep ook op Rock Werchter stond. Een jaar later stonden ze voor het laatst in ons land op Pukkelpop.