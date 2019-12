Tones and I schrijft geschiedenis in Britse hitlijst SDE

13 december 2019

21u56

Bron: ANP 0 Muziek Tones and I heeft met haar megahit ‘Dance Monkey’ een record gescoord. De negentienjarige Australische singer-songwriter, wiens echte naam Toni Watson is, voert voor de elfde week op rij de Britse singlelijst aan. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die zo lang op de eerste plek staat van de Official Singles Chart.

Enkel Rihanna en Whitney Houston gingen haar voor. Beide zangeressen stonden elf weken bovenaan de lijst. Whitney Houston deed dit met ‘I Will Always Love You’ in 1992 en Rihanna schreef het record in 2007 op haar naam met ‘Umbrella’. "Het is een geweldig gevoel en ik ben heel trots op mezelf", reageert Tones And I.

Ook bij ons maakt het nummer brokken. ‘Dance Monkey’ staat al 12 weken bovenaan de Ultratop. Daarmee evenaart ze Gotye als de langst op 1 genoteerde Australische artiest aller tijden.