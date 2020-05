Tomorrowland zoekt dj’s die er willen draaien MVO

27 mei 2020

Zet je draaitafel klaar en begin alvast te zwoegen aan je festivalmixes, want Pepsi MAX en Tomorrowland roepen amateur-dj's en producers op om deel te nemen aan 'The Sound of Tomorrow'.

Dit jaar hoef je daarvoor zelfs de deur niet uit, want de wedstrijd wordt gelivestreamd via enkele van de grootste kanalen voor elektronische muziek ter wereld. Opkomend dj-talent heeft meer dan ooit een platform nodig, zeker nu Tomorrowland en andere live muziekevents wereldwijd niet kunnen plaatsvinden dit jaar. Dj’s brengen wereldwijd vreugde door muziek te streamen tot in de woonkamer van hun fans. The Sound of Tomorrow zal onbekende dj’s met talent een kans geven op een plekje in de spotlights.

De Nederlandse dj en producer Fedde Le Grand zet zich net zoals vorig jaar in als mentor en begeleider van de nieuwe lichting opkomend talent. De wedstrijd kent zijn hoogtepunt op 7 juli wanneer Pepsi en Tomorrowland samen een livestream organiseren, waar talent van over heel Europa de strijd aangaat om The Sound of Tomorrow te worden.

Interesse? Stuur dan voor 10 juni jouw eigen muziek in via TheSoundOfTomorrow.com.