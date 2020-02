Tomorrowland Winter telt af met Afrojack: nog dertig dagen te gaan SDE

13 februari 2020

17u16

Bron: YouTube 0 Muziek Over dertig dagen gaat de tweede editie van Tomorrowland Winter van start in Alpe d’Huez in Frankrijk. Om dat te vieren, mocht de Nederlandse dj Afrojack (32) hoog in de bergen al een exclusieve dj-set geven.

In maart zullen opnieuw 25.000 feestvierders uit 94 verschillende landen naar Alpe d’Huez in Frankrijk trekken voor een sfeervolle combinatie van sneeuwpret en dancemuziek. Verspreid over 8 podia, waarvan 3 op de pistes zelf en tot op 3.300 meter hoogte, zullen ruim 100 artiesten en 10 stagehosts het beste van zichzelf geven. Nu de startdatum van het festival steeds dichterbij komt, kan er ook op gepaste wijze afgeteld worden. Dat doet de organisatie van Tomorrowland door de Nederlandse dj Afrojack een exclusieve dj-set te laten spelen, hoog in de bergen. Dat levert niet alleen leuke beelden op, maar ook een fijn voorsmaakje van het festival, dat zeven dagen zal duren.

Info en tickets via de website van Tomorrowland Winter.