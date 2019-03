Tom Helsen zoekt onbekende zangeres om een duet op te nemen KD

25 maart 2019

20u07 0 Muziek Tom Helsen (42) zoekt een zangeres die een liedje wil inzingen op zijn nieuwe plaat. De artiest gaat daarvoor op zoek naar onbekend talent. “Ik wil gaan voor onbekend talent omdat ik weet dat België vol zit met enorm goeie zangeressen", klinkt het online.

De zanger plaatste zijn oproep op Facebook, waar het al snel enkele honderden reacties verzamelde. Hij vertelt in de post dat hij onbekend talent ook iets wil gunnen. “Als je gekozen wordt, ben je zeker van een opname én een featuring op 1 van de 7 liedjes op mijn nieuwe album”, schrijft hij. Dat album krijgt dan ook de toepasselijke titel ‘seven’. Vrouwen die kunnen zingen en graag met Tom Helsen willen samenwerken, kunnen een opname van hun zangtalent naar management@tomhelsen.be mailen. “Leeftijd en looks zijn allemaal onbelangrijk. Het is eigenlijk zoals ‘The Voice’, maar dan gelinkt aan goeie liedjes”, grapt de artiest nog.