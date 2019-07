Tom Helsen neemt afscheid van zijn band: “Ik ga opnieuw solo” SD

01 juli 2019

11u00 0 Muziek Wie Tom Helsen (42) nog eens met liveband aan het werk wil zien, zakt dit jaar best af naar een van de 108 gratis concerten die onder de noemer ‘De Parkies’ georganiseerd worden in Vlaanderen, en waar Tom een van de headliners is. Daarna gaat de zanger solo verder, klinkt het.

Vandaag gaat de 29ste editie van De Parkies van start. Het wordt een bijzondere concertreeks voor Tom Helsen, vertelt hij. “Ik neem er afscheid van mijn muzikanten. Op 30 september stel ik in Het Leuvense Depot mijn nieuwe album ‘Seven’ voor, dat bestaat uit 7 songs die ik componeerde aan de piano. Ik ben straks weer een solo mens, want ik ga terug naar de roots en de essentie van het songschrijven”, legt de muzikant uit.

In afwachting van de nieuwe plaat verschijnt er eind augustus al een eerste single. “Dat wordt een duet met een onbekende zangeres die ik vond via een oproep op de sociale media”, vertelt Tom. “Ik kreeg meer dan 1200 inzendingen. Wie de uiteindelijke gelukkige is, maak ik eind augustus bekend. Eerst nog even genieten van De Parkies en de andere concerten die deze zomer op het programma staan.”

De Parkies starten de eerste week van juli en lopen tot de voorlaatste week van augustus. Data en info vind je op www.engieparkies.be Meer info over Tom Helsen vind je op www.tomhelsen.be