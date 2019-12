Tom Dice schreef meest succesvolle Vlaamse Songfestivalnummer in 10 jaar tijd MVO

30 december 2019

06u44 2 Muziek Tom Dice, die in 2010 naar Oslo trok om ons land te vertegenwoordigen tijdens het Sonfestival, deed dat met de meest succesvolle hit in tien jaar tijd. Zijn nummer ‘Me And My Guitar’ was in Vlaanderen het populairste Songfestivalnummer van het decennium.

Dat blijkt uit een lijst van de Ultratop 50, waarin rekening werd gehouden met verkoopcijfers, maar ook met online streaming. ‘Me And My Guitar’ is ook één van de hoogst geëindigde Belgische nummers van de laatste tien jaar. Tom kwam destijds op de zesde plaats terecht. De Duitse Lena Meyer-Landrut ging in 2010 met de overwinning aan de haal, dankzij het Engelstalige lied ‘Satellite’.

Tom zelf vindt het alvast een hele eer, zo reageert hij in het Nieuwsblad. “Mijn zesde plaats toen was mooi, maar hét moment dat voor altijd verbonden zal blijven aan ‘Me And My Guitar’ is mijn optreden in Oslo. Zo’n liedje duurt maar drie minuten en toch kreeg ik twee keer applaus van het publiek. Dat vergeet je nooit.”