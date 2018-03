Tom Dice promoot nieuwe single 'Better Days' SD

09 maart 2018

12u16

Bron: Kameraki 1

Tom Dice (28) maakt voortaan enkel nog muziek met een positieve melodie en duidelijke tekst. 'Better Days' is daar het eerste product van. "Ik blijf nog wel altijd met mijn gitaar muziek maken en optreden. Maar ik had nood aan een positieve vibe, daarom dat we ook richting keyboard en synthesizers zijn gegaan”, vertelt hij. ‘Better Days’ is meteen ook de naam van zijn nieuwe album, dat op 23 maart uitkomt.