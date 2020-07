Tom Dice maakt (opnieuw) furore in Frankrijk met ‘Il Nous Faut’ MVO

29 juli 2020

07u38 1 Muziek Tom Dice (30) heeft met het nummer ‘Il Nous Faut’, dat hij samen zingt met Elisa Tovati (44), opnieuw een grote hit te pakken in Frankrijk. Het is er de meest gespeelde Franstalige plaat van het decennium, en de nieuwe remix wordt ook zeer goed gedraaid.

Het liedje werd opgenomen in 2011, maar was dat jaar eigenlijk nog geen succes bij onze zuiderburen. In de jaren daarna werd het echter steeds populairder, en intussen werd het als de ‘meest gespeelde Franstalige plaat van het decennium’ bestempeld. Tom en Elisa kregen aan het begin van de zomer een Franse award voor de topprestatie, en ze lanceerden voor de gelegenheid ook een nieuwe remix van de song. Ook die draaien de Franse radiostations maar wat graag.

‘Il Nous Faut’ deed het ook in ons land vrij goed. Het nummer stond 18 weken in de Vlaamse Ultratop, en één van die weken stonden ze ook op de eerste plaats. Tom Dice staat momenteel ook bij ons weer in de aandacht dankzij zijn deelname aan ‘Liefde Voor Muziek’, waarin hij samen met zijn vriendin Kato ‘The Starlings’ vormt. Hun album ‘Don't Look Back’ werd al ruim 11.000 keer verkocht, wat betekent dat ze een gouden plaat te pakken hebben.