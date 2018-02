Tom Dice komt deze week met nieuwe single MVO

28 februari 2018

11u38 0 Muziek Hij behaalde destijds de zesde plaats op het songfestival met 'Me and My Guitar', en nu is hij terug met nieuwe muziek. Dat kondigde singer-songwriter Tom Dice aan via Instagram.

"Vrijdag komt mijn nieuwe song uit", schrijft hij bij een foto. Met de hashtag #BETTERDAYS doet hij vermoeden dat dat wel eens de titel van het nummer zou kunnen zijn.

Tom Dice werd bekend door zijn deelname aan 'X-Factor' in 2008. Hij eindigde op de tweede plaats. In juni 2009 werd zijn debuutsingle 'Bleeding Love' uitgebracht, een cover van Leona Lewis. In datzelfde jaar ging hij als vertegenwoordiger van ons land naar het Songfestival in Oslo.

VRIJDAG KOMT MIJN NIEUWE SONG UIT! #BETTERDAYS #singersongwriter #popmusic #NewMusic #NewMusicFriday Een foto die is geplaatst door null (@tomdiceofficial) op 27 feb 2018 om 16:39 CET