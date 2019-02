Tom Dice en Kato geven een exclusief concert weg voor valentijn, en zo kan je winnen MVO

05 februari 2019

20u28

Bron: Facebook 0 Muziek Tom Dice en zijn vriendin Kato vormen samen het muzikale duo The Starlings. Op Valentijnsdag geven ze een exclusief concert weg, en dat kan je op een simpele manier winnen.

“Bij jou thuis, in een restaurant, in een luchtballon, voor jullie ook valentijn vieren, daar komen we optreden”, klinkt het. “Alleen géén vieze dingen.”

Om het concert te winnen hoef je alleen maar de clip van hun nieuwe single ‘Mine’ te delen op sociale media. Daarbij moet je dan nog even vermelden waarom Tom en Kato net bij jou moeten langskomen.

“Wij kiezen dan het verhaal eruit dat ons het meest aanspreekt”, legt Kato uit in een video op Facebook.