Tom Dice en Kato Callebaut lossen tweede single als muzikaal duo KD

19 april 2019

06u00 0 Muziek Drie maanden na hun eerste single brengen The Starlings, bestaande uit Tom Dice (29) en Kato Callebaut (27), een tweede liedje uit. ‘Never Alone’ heet het nummer. “Je hebt altijd mensen om je heen”, klinkt het bij het muzikale koppel.

‘Never Alone’ gaat over alle gedachten en onzekerheden als songwriter in de muziekindustrie, maar ook over de onzekerheden die je als mens meemaakt. “Als we soms rond ons heen kijken, doen mensen het zo makkelijk lijken, alsof ze nooit problemen hebben en enkel positiviteit uitstralen. Terwijl wij net het gevoel hebben aan alles te twijfelen”, vertelt het koppel eerlijk. Maar het lied heeft volgens het duo ook een dubbele betekenis.

“Hoeveel twijfel er soms ook in onze hoofden schuilt, we zijn nooit alleen om ons pad te bewandelen. Er zijn altijd mensen om je heen die enorm van je houden.” The Starlings benadrukken wel dat het liedje, ondanks de diepe betekenis, vooral een positieve zomerhit is. Die sfeer wordt doorgetrokken in de videoclip die binnenkort uitkomt. In de clip zijn er naast Tom en Kato trouwens nog twee hoofdrolspelers, namelijk hun hondje en Kato haar befaamde ukelele. Bekijk hieronder al hoe de opnames er achter de schermen aan toegingen.

De single ‘Never Alone’ is vanaf vandaag overal te beluisteren via Spotify en iTunes.