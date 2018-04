Tom Dice: "De strijd tegen de kilo’s is een gevecht voor het leven"

DBJ

05 april 2018

20u18

Bron: Radio 1 14 Muziek Het is ondertussen al acht jaar geleden dat Tom Dice (28) zesde werd op het Eurovisiesongfestival. Voor de wedstrijd viel hij een kleine twintig kilo af. Momenteel is hij terug aan het afvallen en daar getuigde hij over op Radio 1.

"Tijdens de preselectiewoog ik 102 kilogram, toen ik deelnam aan het songfestival 86 kg", begint de zanger. "Voor de preselectie zei een medewerker van de VRT dat, als ik in competitie wilde treden met de andere kandidaten, ik best zou afvallen. Dat kwam even heel hard aan, maar ik heb zijn raad opgevolgd. Ik was toen 20 jaar en ben in die periode twaalf tot vijftien kilo afgevallen. Ik snapte wel waarom het nodig was en ben die VRT-medewerker nog altijd dankbaar ."

Ik moet maar naar een komkommer kijken en ik kom bij Tom Dice

Zijn gewicht had er volgens de zanger ook mee te maken dat hij uiteindelijk zo hoog is geëindigd. "Als ik zwaarder was geweest was ik niet zo sympathiek overgekomen", vindt hij. "Je gewicht heeft ook iets met zelfrespect en een verzorgd voorkomen te maken. Mooi zijn betekent ook mooi vanbinnen zijn, en dat hangt samen. Ik denk dat zwaardere mensen zichzelf vaak niet zo mooi vinden en dat ze dat ook uitstralen".

Ook op dit moment is de zanger bezig met het wegwerken van overtollige kilo's. Begin dit jaar stond de weegschaal nog op een dikke honderd kilogram, momenteel wijst de wijzer 93 kilo aan. "Ik ben nu 28 jaar en wil puur voor mezelf terug streven naar het gewicht dat ik had tijdens mijn deelname aan het Eurovisiesongfestival", vertelt hij.

Soms heb ik helemaal geen zin om gezond te eten

Volgens Dice heeft hij ook aanleg om snel zwaar te worden: "Ik moet nog maar naar een komkommer kijken en ik kom al bij." Voor het verliezen van gewicht heeft hij een duidelijke strategie. "Ik doe dat vrij drastisch en zeg tegen mezelf: "Nu is het gedaan met vettig eten." Ik heb ook aanleg om dik te worden en moet dus de discipline hebben om gezond te eten. Maar soms heb ik daar een periode helaas geen zin in. Dat is moeilijk omdat al dat vettige eten ook gewoon lekker is. Maar jezelf een doel voor ogen houden helpt wel."