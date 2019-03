Tom Barman blikt terug op wilde beginjaren van dEUS: “Gelukkig is het écht zware spul er nooit geweest” Redactie

28 maart 2019

12u00

Bron: Humo 0 Muziek Twintig jaar geleden zag de legendarische plaat ‘The Ideal Crash’ van dEUS het levenslicht. In Humo kijkt de band terug op de woelige periode waarin ze het album opnamen. Dat ging gepaard met heel wat café-bezoekjes.

‘The Ideal Crash’ werd opgenomen in een studio in Spanje, maar de band woonde er uiteindelijk anderhalf jaar. “We zijn naar Ronda (een stad in het Zuid-Spaanse Andalusië, red.) gegaan, en ik denk dat we er uiteindelijk anderhalf jaar hebben gewoond”, vertelt dEUS-frontman Tom Barman (47). “Ik hoef je niet te vertellen dat dat een prachtige tijd was. Met de ezel door de kasseistraatjes van dat schitterende stadje: za-lig. Enfin, ik had zelf uiteraard geen ezel bij, maar als je naar de studio wandelde, werd je wel voorbijgestoken door mensen op ezels.”

De meeste bandleden waren een jaar of 27, bij momenten gingen de feestjes er hevig aan toe. “We zaten elke avond op café”, aldus Barman. “Maar ons geluk is geweest dat het echt zware spul bij ons nooit in omloop is geweest. Voor de rest: we waren 27 jaar, wat wil je? We waren nog van rubber! Uitgaan én ’s anderendaags presteren in de studio, dat ging toen nog.”

Delirium

dEUS-violist Klaas Janszoons herinnert zich één bepaalde avond. “We hebben daar een keer aan een feria meegedaan, een jaarlijks terugkerend feest dat een week duurt. Iets tussen carnaval en een religieus gegeven, elk dorp viert het op een ander moment. Extreem decadent. De enige keer in mijn leven dat ik een delirium heb gehad, ik zag echt beestjes op de muren.”

Het volledige artikel kan je hier lezen.