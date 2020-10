Tokio Hotel maakt nieuwe versie van monsterhit ‘Durch den Monsun’ SDE

08 oktober 2020

20u09

Bron: N-TV 0 Muziek Vijftien jaar geleden liet de Duitse band Tokio Hotel ‘Durch den Monsun’ op de wereld los. Een monsterhit, die de band wereldwijd op de kaart zette. Om die verjaardag te vieren, maakte Tokio Hotel een nieuwe versie van het nummer.

Eigenlijk was het plan om een akoestische versie of remix van ‘Durch den Monsun’ te maken, vertelt de groep aan het Duitse N-TV. “Maar op een of andere manier was dat niet het juiste om te doen", legt frontman Bill Kaulitz uit. Daarom nam de band zelf het heft in handen. “We dachten na over hoe ‘Monsun’ zou klinken als we het voor het eerst zouden opnemen in 2020. In een paar minuten was die beat er, en het klonk als een reis - precies zoals we het liedje altijd geïnterpreteerd hebben.”

Volgens bassist Georg Listing koestert de groep dan ook warme herinneringen aan het nummer. “’Monsun’ is niet alleen een herinnering aan het jaar 2005, maar het is ook het liedje dat ons de afgelopen 15 jaar echt heeft begeleid. We verbinden alle grote successen die we in de loop der jaren hebben gevierd, met dit nummer. We speelden het op de Franse nationale feestdag onder de Eiffeltoren voor 500.000 mensen, brachten het op onze eerste Amerikaanse show en op elke volgende tournee. Het was elke keer het hoogtepunt.”

Volgend jaar moet er een nieuw album van Tokio Hotel verschijnen. De jongens hopen ook weer op tournee te kunnen gaan.