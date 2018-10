Tokio Hotel komt naar ons land met nieuwe show TDS

15u12 0 Muziek Tokio Hotel komt volgend jaar voor een concert naar ons land. De Duitse elektropoprockband treedt op in het kader van hun vijftienjarig jubileum, dat in 2020 wordt gevierd.

De shows zijn onderdeel van de Melancholic Paradise Tour en beloven zeer spectaculair te worden. Volgens de organisatie worden de fans bovendien verrast met muziek van het nieuwe album van de band, dat volgend jaar verschijnt. Op maandag 1 april 2019 geeft Tokio Hotel een optreden in Brussel. Enkele weken later staan ze ook in Nederland op de planken: op woensdag 15 mei staat Tokio Hotel in in Amsterdam en op donderdag 16 mei in Eindhoven.

Tokio Hotel brak in 2005 door met de hit Durch den Monsun (Through The Monsoon). De toenmalige tienerband werd gelijk een hit onder de jeugd, mede door de flamboyante uitstraling van frontman Bill Kaulitz.