Toewijding: Slayer-fan wordt uit concertzaal geschopt en zwémt terug

04 juni 2018

13u36 0 Muziek Het zal je maar overkomen. Een diehard-fan van rockband Slayer werd dit weekend uit een concerthal in Toronto gezet. Vastbesloten om toch nog het einde van de show te zien, besloot hij om al zwemmend de zaal opnieuw binnen te geraken.

Via het water dacht de man ongezien terug op het festivalterrein te komen. Zijn poging was echter tevergeefs, want nog voor hij terug voet aan land kon zetten werd hij al opgepakt door de beveiliging. Een concertzaal betreden via een onofficiële ingang wordt immers niet op prijs gesteld. De man kreeg ook meteen medische aandacht, omdat de afstand die hij moest overbruggen toch wat groter bleek dan verwacht. Halverwege zijn tocht raakte hij in de problemen, en werd hij door een reddingsploeg uit het water gehaald.

Zijn gewaagde poging ging echter meteen viraal. "Dit is wat het betekent om écht fan te zijn", grappen Twitter-gebruikers. Of: "Toewijding. Pure toewijding!"

Het is ook de gitarist van Slayer zelf niet ontgaan. Gary Holt probeerde de buitenwippers zelfs te overtuigen om de man toch terug binnen te laten. "Hij deed er zo veel moeite voor... Ik heb gevraagd of hij weer mocht komen kijken, maar dat lieten ze niet toe. Eén ding is zeker, deze kerel is echt hardcore."

Fan of the tour. He got kicked out and tried to swim back in. Swipe left! #commitment #allin #hypothermia Een foto die is geplaatst door null (@scottianthrax) op 30 mei 2018 om 19:57 CEST