Toerisme in Zoutelande beter dan ooit tevoren dankzij nummer 1 hit met Geike Arnaert MVO

27 februari 2018

12u13

Bron: Nieuwsblad 1 Muziek De burgemeester van het Nederlandse kuststadje Zoutelande is erg blij met de nummer 1 single van BLØF en Geike Arnaert. Het toerisme kreeg er een enorme boost sinds het nummer uitkwam.

'Zoutelande' lokt een hoop Belgische toeristen naar de stad. Burgemeester Rob van der Zwaag is alvast dolenthousiast. "Dat nummer is natuurlijk dé gedroomde citybranding”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Ik wist niet eens dat er een nummer over Zoutelande op komst was. Maar toen ik het voor de eerste keer hoorde, wist ik meteen dat het impact zou maken."

Zelf begrijp hij goed waarom zijn stad zo populair is. "We hebben het enige zuidstrand van West-Europa. En ongerepte natuur. En je kan er heel erg lekker eten. En de terrasjes bevinden zich achter de duinen. Jullie Belgen komen hier trouwens steeds vaker op bezoek. We zien een jaarlijkse toename. En het nummer zal vermoedelijk voor een extra stimulans zorgen."

Volgens de toeristische dienst komen 15% van de toeristen uit België, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen. Eén ding is duidelijk: Zoutelande is blij dat je daar bent!