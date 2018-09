Toegegeven na 13 jaar: grootste diss-hit van Ashlee Simpson gaat over Lindsay Lohan MVO

06 september 2018

07u37 0 Muziek Nu het nummer dertien jaar oud is, heeft Ashlee Simpson eindelijk toegegeven dat 'Boyfriend' over Lindsay Lohan gaat. Tot deze week hield ze altijd vol dat de persoon waar ze over zong in de diss-track "niemand in het bijzonder" was.

Ashlee probeert in het nummer iemand ervan te overtuigen dat ze haar vriendje niet heeft gestolen. Toen het liedje uitkwam in 2005, kwam al snel de geruchtenstroom op gang dat ze zong over Lindsay en Wilmer Valderrama. In talkshow 'Watch What Happens Live' speelde presentator Andy Cohen dinsdagavond een spelletje met de zangeres waarin ze een aantal vragen eerlijk moest beantwoorden. Toen hij begon over het nummer 'Boyfriend', gaf Ashlee uiteindelijk toe dat de verhalen destijds waar waren.

De zangeres was in de talkshow met haar echtgenoot Evan Ross om over hun nieuwe realityshow 'Ashlee+Evan' te praten. Toen zij nog een beetje om het antwoord heen draaide, zei manlief al snel: "Dit weet ik, het is waar!". Ashlee liet weten dat het uiteindelijk allemaal goed afliep met haar, Lindsay en Wilmer: "Er is niets dan liefde tussen ons."