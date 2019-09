Toch niet dan? Nicki Minaj verwijdert tweet waarin ze pensioen aankondigde MVO

11 september 2019

06u52

Bron: Metro UK 0 Muziek Rapper Nicki Minaj (36) heeft de tweet verwijderd waarin ze vorig week haar pensioen aankondigde. Fans hopen nu dat ze haar carrière alsnog een tweede kans zal geven.

Destijds liet ze weten dat ze de muziekwereld achter zich zou laten om een gezin te gaan stichten. Nadat fans geschokt reageerden op de bekendmaking, wilde Nicki toch graag in gesprek met hen. “Sorry, ik had het nieuws niet zo abrupt mogen brengen, dat was niet respectvol”, zei ze daarover. In één adem beloofde ze haar pensioen te bespreken in haar podcast.

Nu heeft Minaj de tweet echter volledig verwijderd van haar profiel. Hoopvolle volgers van de zangeres hopen dat dat betekent dat ze haar mening heeft herzien, en toch nog een carrière in de muziek wil nastreven. Nicki was immers nog volop aan het werken aan een nieuw album, toen ze het nieuws de wereld in stuurde.