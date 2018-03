Titelsong Patser al 9,5 miljoen keer beluisterd: Dimitri Vegas & Like Mike lanceren videoclip TDS

In de film Patser maken Dimitri Vegas & Like Mike hun debuut als acteurs. Maar de dj-broers schreven ook de soundtrack van de film: ‘Slow Down’. Het nummer veroverde in korte tijd alle hitlijsten in zowel ons land als bij onze Noorderburen. Vandaag wordt de bijhorende videoclip gelanceerd. 'Slow Down' staat intussen al vijf weken hoog in de hitlijsten in zowel België als Nederland. Sinds de release van het nummer op 26 januari werd het al meer dan 9,5 miljoen keer gestreamd op Spotify. En ook op Shazam werd Slow Down al zo’n 80.000 keer herkend. Van een échte ‘Slow Down’ is dus helemaal niets te merken, het gaat eerder pijlsnel naar de top.