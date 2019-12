Tinne Oltmans zingt duet met Metejoor MVO

13 december 2019

07u11 0 Muziek Metejoor brengt vandaag een nieuwe versie uit van zijn single ‘Blij Om Jou Te Zien’. Het wordt een kerstversie waarop hij een duet zingt met niemand minder dan Tinne Oltmans.

‘Blij Om Jou Te Zien’ is zijn zevende single. De plaat is momenteel al te beluisteren op Spotify en op YouTube, waar Joris van Rossem (de echte naam van Metejoor) ook een videoclip heeft geplaatst. De feestelijke versie waarop Tinne meezingt verschijnt later vandaag.