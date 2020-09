Tinne Oltmans lanceert eerste single als singer-songwriter: “Ik sta op een kantelmoment in mijn leven” Jolien Boeckx

14 september 2020

09u00 0 Muziek Na de jeugd voor haar te winnen met de Ketnetreeks ‘Ghost Rockers’ en de volwassenen op te warmen met ‘Steracteur Sterartiest’, mikt Tinne Oltmans (27) nu op luisterend Vlaanderen als singer-songwriter. Haar eerste single ‘Verdrijf Me’ is meteen de sterkste stijger in de Vlaamse top 50. En dat op een kantelmoment in haar leven, vlak voor we haar deze winter dagelijks in de telenovelle ‘Lisa’ zullen zien. “’Studio 100 heeft mijn carrière dan wel gelanceerd maar ik wil bewijzen dat ik méér kan.”

Haar debuutsingle is dan wel een romantische song over moeilijk keuzes kunnen maken, in haar carrière weet Tinne Oltmans verdomd goed waarmee ze bezig is. Dat ze kan zingen, had ze Vlaanderen al bewezen. Eerst in de Ketnetreeks ‘Ghost Rockers’, waarmee ze ook optredens gaf en meerdere albums maakte, en drie jaar geleden eindigde ze tweede bij ‘Steracteur Sterartiest’. Pas nu treedt ze voor het eerst naar buiten als singer-songwriter.

“Ik schrijf al liedjes van in mijn tienerjaren. Allemaal in het Engels. Maar het voorbije anderhalf jaar heb ik geëxperimenteerd met het Nederlands, heb ik verschillende nummers geschreven en gezocht naar een stijl die bij me past: organische pop. Ik hou van tristesse in een vrolijk jasje”, vertelt Tinne. Aan ‘Verdrijf Me’ schreven producer Jeroen Swinnen, van ‘Liefde Voor Muziek’, en Daalman (de partner van Isabelle A, red.) mee. Twee weken geleden kwam het nummer uit, vandaag staat het in de rotatie van Radio 2 en is het de sterkste stijger in de Vlaamse Top 50, eerst van 40 naar 15 en sinds dit weekend op de 10de plek. Tom Dice vond het nummer zelfs zo goed dat hij het meteen coverde op Instagram.

“Het doet deugd dat een zelfgeschreven nummer de mensen zo kan raken”, zegt Tinne. “Tegelijk ook een beetje eng, want ik zet voor het eerst mijn hart open. Ik zou mezelf anders kunnen profileren zoals veel artiesten doen, maar deze muziekcarrière komt vanuit mezelf, van Tinne Oltmans en niet vanuit één of andere rol. Daar heb ik soms wel nood aan.”

Kantelmoment

Vele mensen zien haar nog steeds als Mila uit ‘Ghost Rockers’ - de reeks stopte in 2017-, ook al volgden er nadien ‘Steracteur Sterartiest’, een deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ vorig jaar, twee films van ‘Misfit’ en vele musicals, waaronder ‘Doornroosje’ en ‘Mamma Mia’ - die laatste werd in maart abrupt stopgezet door dat c-monster. “Ik vind het niet erg dat mensen me nog associëren met het personage van Mila, want het blijft een supermooie rol en project, het begin van mijn publieke carrière. En ik zal dat voor altijd dankbaar meedragen in mijn leven. Maar ik ben ook meer dan dat”, zegt Tinne. “Ik sta op een kantelmoment in mijn leven. Ik heb het gevoel dat ik vanaf nu autonoom werk als zangeres, in vergelijking met andere jobs zoals ‘Misfit’ en ‘de Move tegen Pesten’, die in opdracht waren. Het voelt goed om nu ook mijn eigen stempel te drukken.”

Aan opvolgers van ‘Verdrijf Me’ wordt al gewerkt, al is het nu even alle focus op de opnames van ‘Lisa’. De VTM-telenovelle met o.a. nog Oscar Willems (30) en Anouck Luyten (29), wordt sinds juni ingeblikt. “Ik sta meestal van 6 uur ‘s ochtends tot 18 uur ‘s avonds op de set, en nadien volgen er nog lezingen of gaat de draaidag verder op locatie. Dat is zoals een marathon lopen (lachje). Maar ik prijs mezelf zeer gelukkig, want het is een superfijn project met een hele leuke ploeg”, zegt ze.

Tinne moest voor haar personage haar lange lokken twintig centimeter kortwieken. “Ik experimenteer wel graag met mijn haar.” En als deze telenovelle qua succes dezelfde vaart neemt als ‘Sara’ dertien jaar geleden voor Veerle Baetens - zij kreeg nadien de ene grote rol na de andere, zelfs in het buitenland - zullen er nog veel gedaanteveranderingen voor rollen volgen. “Ik blijf daar wel heel nuchter in, hoor. ‘Sara’, waar ik als tiener zelf een grote fan van was, is een gigantisch succes geweest, maar je kan niet inschatten hoe de kijkers vandaag reageren op zo’n telenovelle”, aldus Tinne. “Het is wel mijn eerste programma op VTM, en dat vind ik op zich al een big deal.”

‘Verdrijf Me’ is nu uit

