TikTok: miljoenen views, maar weer zien artiesten geen cent TikTok zoveelste platform dat geen verantwoordelijkheid neemt voor schending van auteursrecht Lilith Geeraerts

18 februari 2019

11u00

Bron: De Morgen 0 Muziek Miljoenen jongeren gebruiken maandelijks de app TikTok om massaal korte filmpjes met muziek met elkaar te delen. Dat succes maakt dat het Chinese moederbedrijf Bytedance intussen drie keer meer waard is dan Spotify, maar de artiesten mogen niet delen in de winst.

In oktober werd Bytedance uitgeroepen tot meest succesvolle start-up van de wereld. Het bedrijf achter TikTok slokte ook al Musical.ly op, een zeer succesvolle app waar gebruikers playbackfilmpjes mee kunnen maken en delen. De applicatie TikTok is een videoplatform gemaakt voor het delen van korte videoverhalen, niet langer dan een minuut. Het gros van de content op het platform bestaat uit tieners die zichzelf filmen terwijl ze een dansje doen, een muziekfragment meelippen of een of andere online ‘challenge’ aangaan. TikTok werd oorspronkelijk gemaakt als karaoke-applicatie; muziek maakt er een essentieel deel van uit. De gebruiker kan voor het filmpje een nummer naar keuze uploaden, en daarom vormt de applicatie ook een prima platform voor ontluikende carrières van bekende artiesten. Alleen hebben die daar vaak helemaal geen weet van.

