Tijs ‘Van Echelpoel' Vanneste gaat opnieuw harde muziek maken Steven Alen

22 juni 2019

20u08 1

Desselaar Tijs Vanneste is zoals altijd present op de Graspop Metal Meeting, vlak bij zijn woonst. De frontman van Van Echelpoel trad er al meermaals op met zijn metalband Oceans of Sadness, en verklapt dat hij opnieuw harde muziek aan het maken is.

Bekijk ook: puffen en ijsjes eten op Graspop

Bekijk ook: 10 tips voor wie naar Graspop gaat maar niet van ruige metal houdt

Bekijk ook: Mongoolse keelzangers en nog zes erg eigenzinnige bands die voor de eerste keer naar Graspop komen