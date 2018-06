Tiësto maakt remix voor 'Happier' van Ed Sheeran MVO

02 juni 2018

09u12

Bron: ANP 0 Muziek De Nederlandse dj Tiësto heeft een remix uitgebracht van het nummer 'Happier' van Ed Sheeran. Het origineel van de Britse singer-songwriter en de bijbehorende videoclip is een echte hartenbreker, maar Tiësto's AFTR:HRS Remix helpt ons de pijn weg te dansen.

Het origineel van 'Happier' staat op Ed Sheerans derde studioalbum 'Divide'. Tiësto draait dit weekend in Nederland. Hij is zaterdag een van de hoofdacts tijdens de vierde editie van Flying Dutch. Tijdens The Flying Dutch vliegen 's lands bekendste dj's Armin van Buuren, Tiësto, Afrojack, Sunnery James & Ryan Marciano en W&W per helikopter naar Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam om op te treden voor een 80.000-koppig publiek.