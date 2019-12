Tienermeisjes gaan door het lint: Justin Bieber kondigt na 5 jaar comeback aan met cryptische video LV

10u59 0 Muziek Justin Bieber (25) maakt na bijna vijf jaar stilte zijn comeback. Het zat er al even aan te komen dat de popster weer muziek zou gaan uitbrengen, maar nu kondigde hij het ook aan met een cryptische video op Twitter.

Fans van Justin Bieber gingen door het dak toen de zanger afgelopen nacht een mysterieuze video op Twitter plaatste. Daarin staat simpelweg ‘2020' te lezen op een achtergrond van sterren, zonder verdere uitleg. Aangezien Justin dit jaar al meerdere keren liet uitschijnen dat hij werkte aan nieuwe muziek, bevestigt hij hiermee dat we die in 2020 eindelijk te horen zullen krijgen. De afgelopen weken werd Bieber ook al meerdere keren gespot terwijl hij een dansstudio in Los Angeles verlaat, waarschijnlijk om zich klaar te stomen om weer op het podium te staan.

Het is al van 2015 geleden dat Justin zijn laatste album ‘Purpose’ uitbracht. Niet dat er ondertussen geen nieuw materiaal van de zanger te vinden was, want hij was wel op een heleboel songs van andere artiesten te horen. Denk maar aan ‘Despacito’ met Luis Fonsi, ‘I Don’t Care’ met Ed Sheeran of recent nog ‘Bad Guy’ met Billie Eilish. Daarnaast heeft hij zich vooral gefocust op zijn huwelijk met Hailey Baldwin, maar nu lijkt hij klaar om weer in de spotlight te staan.