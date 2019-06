Tien jaar na zijn dood: ondanks 'Leaving Neverland' blijft Michael Jackson populair IDR

25 juni 2019

00u00 0 Muziek Vandaag is het precies tien jaar geleden dat Michael Jackson op 50-jarige leeftijd stierf aan een hartstilstand. Door de documentaire 'Leaving Neverland' - waarin de King of Pop wordt beschuldigd van seksueel misbruik - krijgt dat jubileum echter een donker randje. Alhoewel, in de playlists is daar niet veel van te merken.

"Vandaag zal Michael Jackson onder andere te horen zijn op Radio 1: 's ochtends en bij Ayco", zegt Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator van de VRT-netten. "Gers Pardoel kiest deze week ook elke dag één Jackson-nummer in 'De Topcollectie' op Radio 2. Dat gezegd zijnde: om gekende redenen zijn we niet van plan om de tiende sterfdag van Jackson feestelijk te herdenken. We respecteren de mogelijke gevoelige associatie die hij of zijn repertoire oproept bij sommige kijkers of luisteraars."

Hetzelfde geluid klinkt bij Qmusic en Joe. "We spelen nog altijd zijn muziek, omwille van zijn grote muzikale nalatenschap. Maar we geven uiteraard ook heel wat duiding."

"Zijn reputatie is dan wel aangetast, muzikaal heeft dat geen zware impact gehad", klinkt het bij Ultratop-directeur Sam Jaspers. "In maart en april verschenen zijn nummers niet meer in onze hitlijsten, maar sinds vorige maand is dat opnieuw het geval. In Wallonië is zijn populariteit trouwens constant gebleven."