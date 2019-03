Ticketverkoop Eurovisiesongfestival gestaakt: “Honderden kaartjes in verkeerde handen gevallen” SVM

03 maart 2019

21u40

Bron: Belga 0 Muziek De ticketverkoop voor het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv is wegens onregelmatigheden tijdelijk opgeschort. Bij controles zijn verscheidene onregelmatigheden en tekortkomingen aan het licht gekomen, meldt de organiserende Israëlische televisiezender Kan. Zo zouden honderden kaartjes die voor gewone toeschouwers bestemd waren in handen gevallen zijn van mediabonzen en sportfunctionarissen.

Minister van Openbare Veiligheid Gilad Erdan heeft de politie gevraagd een onderzoek te openen. Niet enkel naar onregelmatigheden in het verkoopsproces, maar ook naar berichten als zouden de verkochte kaartjes intussen voor meer dan het dubbele van de prijs worden aangeboden op de zwarte markt.

De ticketverkoop voor het jaarlijkse liedjesfestival was donderdag van start gegaan via de Israëlische aanbieder Leaan. De eerste schijf kaartjes voor de finale ging in een mum van tijd de deur uit. Later worden er nog meer tickets aangeboden. Daarvoor moeten liefhebbers van het genre wel bedragen tussen 280 en 490 euro ophoesten. Tickets voor de halve finales worden verkocht vanaf 73 euro.

Vorig jaar won de Israëlische Netta Barzilai het songfestival in Portugal. Daardoor valt de organisatie dit jaar Israël te beurt. Het evenement vindt plaats van 14 tot 18 mei.