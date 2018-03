Thomas Vanderveken, Jos Van Immerseel en Stéphane Denève winnen Classical Music Awards SD

14 maart 2018

22u36

Bron: Belga 0 Muziek In Brussel zijn woensdagavond de Klara's uitgereikt, de Classical Music Awards van de VRT-radiozender Klara. Dirigent Stéphane Denève won de Klara voor 'Muziekpersoonlijkheid van het jaar'. Pianist en televisiepersoonlijkheid Thomas Vanderveken ontving de Klara 'Iedereen Klassiekprijs' en pianist en dirigent Jos Van Immerseel werd voor zijn hele carrière gelauwerd met de Klara 'Carrièreprijs'.

De Klara's zijn de muziekprijzen voor al wie zich in 2017 in de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek heeft laten opmerken. Voor het eerst sloegen Klara en het Klarafestival de handen in elkaar. Bozar, Concertgebouw Brugge, deSingel en Flagey, partners van Klara en van het Klarafestival, werkten mee aan het feest voor de muziek en de sector. De deelnemende partners willen met de Klara's "een blijk van waardering geven aan alle musici, hen erkennen en bekronen voor opgemerkte verdiensten in 2017".

Klara-nethoofd Chantal Pattyn en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz reikten drie bijzondere prijzen uit. Daarnaast reikten Hendrik Storme, artistiek directeur van het Klarafestival, en Gilles Ledure, algemeen directeur van Flagey, negen andere Classical Music Awards uit.